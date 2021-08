Messi in volo per Parigi

Il matrimonio tra Lionel Messi e il PSG è sempre più in dirittura d’arrivo. L’argentino sarebbe difatti partito qualche minuto e sarebbe ora in volo verso la capitale francese. Il suo arrivo è previsto per le 13-13.30, presso l’aeroporto privato di Bourget. La nuova avventura dell’argentino targata Paris Saint-Germain sta per cominciare.

Foto: Twitter Barcellona