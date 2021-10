Messi in dubbio per il match con il Lille: ecco le condizioni dell’argentino

Dopo l’assenza di Kylian Mbappé per il match di campionato contro il Lille, il PSG potrebbe perdere anche Leo Messi in vista della sfida contro i campioni di Francia. Per l’attaccante argentino si tratterebbe di un fastidio muscolare. Ad annunciarlo è stato Mauricio Pochettino durante la conferenza stampa prepartita.

Ecco le sue parole: “Messi si è allenato molto bene dopo il Marsiglia. Oggi ha avuto un fastidio muscolare. Per precauzione oggi ha fatto una seduta individuale. Vedremo domani se potrà giocare“.

Foto: Twitter Psg