Messi, il rinnovo non arriva. Il presidente del Barça prova a rassicurare i tifosi

Il contratto di Lionel Messi scadrà alla mezzanotte di oggi. I discorsi di rinnovo con il Barcellona vanno avanti ma l’ufficialità tarda ad arrivare. Il presidente dei blaugrana, Joan Laporta, incalzato dai cronisti di El Chiringuito TV, fuori la sede del club, ha voluto rassicurare i tifosi: “Rinnovo Messi? Tranquilli”, le breve dichiarazioni. Se non dovesse arrivare entro oggi il rinnovo, l’argentino per la prima volta in carriera da domani si ritroverà senza squadra visto che il suo attuale accordo con il Barça scade oggi.

FOTO: Twitter Laporta