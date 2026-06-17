Messi: “Il record? È un onore essere lì ma per me sono solo statistiche”

17/06/2026 | 10:38:13

L’attaccante della Nazionale argentina Lionel Messi, ha parlato al termine della partita contro l’Algeria vinta grazie a una sua tripletta. Queste le sue parole:

“L’aver raggiunto Klose? È un onore essere lì per quello che significa. Però per me sono statistiche, in quella classifica ci sono anche Ronaldo che è terzo e Mbappé, che oggi ha segnato due gol. Sono statistiche per me, ovviamente è un lusso poter competere con loro ma sono solo statistiche. Ronaldo per me è stato il più grande goleador e non è primo. È una statistica”.

Foto: X FIFA