Messi: “Il Real ha vinto, ma non è stata la più forte. Il Pallone d’Oro? Lo vincerà Benzema”

Leo Messi, asso mondiale del PSG, ha rilasciato una lunga intervista a TYC Sport. L’argentino, nonostante il suo consueto aplomb, ha lanciato qualche stilettata: “La vittoria del Real Madrid ci ha ucciso. Per me e per l’intero spogliatoio, oltre che per tutta Parigi: quella competizione ci aveva dato una grande illusione e poi, per come è andata la partita, il risultato è stato un duro colpo. Non sempre vince il migliore. Il Real, senza togliere niente ai loro meriti, non è stata la squadra migliore di questa edizione eppure ha battuto tutte le contendenti. Il Pallone d’Oro? Non penso ci siano dubbi sulla vittoria di Benzema ha disputato una stagione spettacolare e ha finito per consacrarsi vincendo la Champions e risultando decisivo dagli ottavi in poi. La mia stagione? Mi sono dovuto anche abituare a un nuovo modo di giocare e vivere il calcio. Era tutto nuovo, oltretutto ho iniziato il campionato in ritardo e sono arrivati i problemi al ginocchio quindi il Covid. Poi è arrivata l’eliminazione in Champions, che per come è maturata, è stata un duro colpo. I fischi sono una novità. Non mi era mai successo ma è comprensibile in relazione alle aspettative, alla squadra che eravamo e perché non è la prima volta che capita una situazione del genere al Paris. Ricordo che il primo giorno in cui abbiamo portati i nostri figli a scuola è stato terribile. Siamo usciti entrambi piangendo. Ci siamo chiesto cosa facessimo qui, cosa fosse successo”.

FOTO: Twitter PSG