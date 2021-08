Messi: “Il PSG è una possibilità, sarà difficile ricominciare da zero”

Continua la conferenza stampa di Messi. La Pulce, solito a dimostrarsi un alieno in campo, mostra oggi il suo lato umano, quello sentimentalmente legato da un grande amore verso il Barcellona:

“Il miglior momento? È difficile ricordare un solo momento, ho vissuto molte cose, belle e brutte. È difficile, forse il mio debutto in prima squadra, è stato l’inizio di tutto, vivere il mio sogno. E tutto quello che è venuto dopo, è stato meraviglioso. Mi passano per la testa un sacco di cose, sono un po’ bloccato. Ancora oggi non mi sono reso conto della realtà di lasciare questo posto, questo club, di cambiare completamente la mia vita. Sono stato in prima squadra per 16 anni e ora è il momento di ricominciare da zero. È un cambiamento difficile per la mia famiglia, perché so come si sentono a stare in questa città, ma so che ci adatteremo e staremo bene. Dobbiamo accettarlo, assimilarlo e ricominciare. Il futuro? Il PSG è una possibilità, ma in questo momento non ho accordi con nessuno. Quando è uscito il comunicato stampa, ho ricevuto diverse chiamate da club interessati. Niente è ancora chiuso, ma stiamo parlando“.

Foto: Twitter Barcellona