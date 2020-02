Messi: “Il Barcellona è casa mia, ma mi manca l’Argentina. Caso social? Vicenda strana”

Leo Messi torna a parlare. Il fenomeno del Barcellona ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Mundo Deportivo, questi i passaggi più significativi: “Futuro? Amo Barcellona, anche se Rosario mi manca sempre. Questa è casa mia, ho vissuto più anni qui che in Argentina. Mi piace la città, dove vivo e faccio una vita che mi dà molte soddisfazioni. Il caos creato dall’azienda che avrebbe gestito profili social del club per screditare alcuni giocatori? E’ una questione strana. Il presidente ci ha ribadito quello che ha detto pubblicamente, quella che era la situazione, ciò che è accaduto. E’ una cosa piuttosto strana, ma ho appreso che ci sarebbero delle prove. Non posso dire altro se non aspettare di vedere come si concluderà questa vicenda”, ha chiuso Messi.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona