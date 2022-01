Messi: “Ho impiegato più tempo del previsto per guarire dal Covid. Non vedo l’ora di essere al 100%”

Via Instagram, Leo Messi ha voluto mandare un messaggio ai tanti fan che gli hanno fatto sentire la loro vicinanza in questo periodo e allo stesso tempo si domandavano quando poterlo rivedere in campo a deliziarli con le sue prodezze. “Ciao a tutti! Come sapete ho avuto il Covid e volevo ringraziarvi per tutti i messaggi che ho ricevuto e dirvi che mi ci è voluto più tempo di quanto pensassi per stare bene e guarire. Ora sono quasi guarito e non vedo l’ora di tornare in campo. Mi sono allenato in questi giorni per ottenere il 100%, quest’anno arriveranno sfide molto belle e spero che molto presto potremo rivederci. Grazie!!!”.

Foto: Twitter PSG