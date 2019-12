Messi: “Giocare contro il Real Madrid è sempre speciale. Champions? Dimentichiamo Roma e Liverpool”

Lionel Messi, fresco vincitore del sesto Pallone d’Oro della sua carriera, ha rilasciato un’intervista a Sport in vista del Clasico contro il Real Madrid in programma il prossimo mercoledì: “Mi aspetto di trovare di fronte una squadra molto forte, come del resto lo è stata negli ultimi tempi. Ogni sfida fra Barcellona e Real Madrid è diversa dall’altra, sono partite speciali, non conta come ci si presenta all’evento. Entrambi siamo forti“.

Pallone d’Oro

“Tutti i trofei sono diversi. Ognuno ha qualcosa di speciale e questo è per il momento quello in cui mi ritrovo a livello personale e calcistico”.

Champions League

“La squadra vuole cancellare le ultime due eliminazioni contro Roma e Liverpool. Vogliamo resettare tutto e cominciare una nuova avventura, facendo tesoro degli errori commessi in passato”.

Momento di forma

“Non c’è un segreto, ma solo il lavoro. Il fatto di provare a superare me stesso, di voler imparare ogni giorno, di prendermi cura di me stesso, di riposare e di divertirmi mi rende molto felice di poter continuare a dedicarmi al calcio”.

Foto: Mundo Deportivo