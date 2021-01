Messi, espulso dopo 753 presenze: è la prima volta con il Barcellona

Nella lunga notte di Siviglia, il Barcellona torna a casa con molti più dubbi e meno certezze, rispetto all’arrivo. Oltre alla sconfitta, un dato di rilievo è la prima espulsione in maglia blaugrana per Lionel Messi. Dopo 17 stagioni e ben 753 partite, è stato necessario l’intervento del VAR per rilevare il colpo della Pulce all’avversario con gioco lontano. Non è comunque la prima in carriera per Leo, che già all’esordio con l’Argentina contro l’Ungheria aveva rimediato un cartellino rosso.

Foto: mundo deportivo