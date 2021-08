Messi e le frasi più importanti della conferenza d’addio al Barcellona

la conferenza d’addio dal Barcellona di Lionel Messi è durata circa 45 minuti, un po’ come un tempo di gioco di calcio. Nulla in confronto agli anni passati tra le file del Barça con cui è partito da bambino fino a diventare uomo. Visibilmente tanta l’emozione dell’alieno che oggi vestiva le spoglie dell’uomo semplice e pieno d’amore per il club catalano. Ecco le frasi più significative dette dalla Pulce:

“È molto difficile per me, dopo tanti anni non continuare la mia vita qui. Non ero pronto per questo. L’anno scorso ero convinto di voler partire, ma quest’anno no”.

“Provo molta tristezza, perché sto lasciando il club che amo “.

“. “Non posso essere più orgoglioso di quello che ho fatto e vissuto in questa città. Dopo qualche anno fuori torneremo, questa è la nostra casa, l’ho promesso ai miei figli”.

“Mi sarebbe piaciuto andarmene in modo diverso. Non avevo mai pensato di lasciare, non in questo modo comunque. Mi sarebbe piaciuto andarmene con la gente, un’ultima ovazione del pubblico, mi sono mancati molto i tifosi, avere la nostra gente vicino a noi, festeggiare un gol con noi, me ne vado senza averli visti”.

“Ho fatto di tutto per restare, ero pronto a tagliarmi l’ingaggio del 50% pur di continuare al Barcellona, poi non mi è stato detto più nulla. Quello che hanno riferito dopo, che chiedevano il 30% in più, è una bugia”.

“Il PSG è una possibilità. Quando è uscito il comunicato stampa, ho ricevuto diverse chiamate da club interessati. Niente è ancora chiuso, ma stiamo parlando”.