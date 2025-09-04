Messi e la partita d’addio. Scaloni si commuove in conferenza stampa

04/09/2025 | 12:47:33

Uno Scaloni così non si era mai visto: imperturbabile durante la lotteria dei rigori che hanno regalato il Mondiale all’Argentina, commosso su Messi e sull’ultima partita in nazionale di uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Il tecnico non è riuscito a trattenere le lacrime in conferenza stampa, dopo una domanda sul futuro di Messi in nazionale: “Aver condiviso il campo con lui, passargli la palla è stato incredibile. È emozionante aver condiviso la vittoria della Coppa del Mondo con Leo. Quello che succederà domani sarà emozionante. E se sarà davvero l’ultima, faremo in modo che ne giochi ancora una nel nostro paese. E bisogna godersela”.

Foto: twitter Argentina