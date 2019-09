Messi e la “maledizione” Inter: la Pulce non ha mai segnato ai nerazzurri

Barcellona-Inter è sempre più vicina ma in casa blaugrana rimane il dubbio relativo alla presenza di Lionel Messi. L’attaccante argentino si era fatto male contro il Villarreal e da subito era scattato l’allarme Champions League, Ernesto Valverde lo ha confermato pure nella conferenza stampa di vigilia del Getafe: “Non ho idea di quanto dovrà stare fuori Leo, non è grave ma spero che torni presto a lavorare con la squadra”. E per l’argentino – a maggior ragione in caso di assenza – potrebbe così continuare la “maledizione” Inter: il club nerazzurro è una delle poche squadre alle quali la Pulce non è riuscito a segnare in carriera. Cinque sono spagnole, alcune di divisioni inferiori, affrontate in Coppa del Re: Gramenet, Cadiz, Real Murcia, Xerez. In campo europeo, invece, sono cinque le squadre contro cui Messi è rimasto a secco, di cui due italiane: Inter, Udinese, Chelsea, Rubin Kazan, Benfica. E poi ci sono i qatarioti dell’Al Sadd, affrontati nel Mondiale per club del 2011.

Foto: Mundo Deportivo