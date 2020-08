Messi dona 50 respiratori artificiali agli ospedali in Argentina

Non solo Champions League per Lionel Messi. La stessa argentina inoltre, sta seguendo da vicino quello che sta succedendo nel suo paese a causa della pandemia che come prima in Spagna, adesso sta colpendo duramente tutto il Sud America. L’attaccante del Barcellona, attraverso la sua fondazione, ha donato 50 respiratori artificiali destinati agli ospedali del Paese, e nella città di Rosaria, per combattere l’emergenza sanitaria. Venerdì scorso, i primi 32 dei 50 respiratori previsti sono già arrivati ​​all’aeroporto di Rosario. La fondazione di Messi già a maggio aveva donato respiratori artificiali, pompe per infusione e monitor multiparametrici all’ospedale Garrahan di Buenos Aires e da lì sono stati distribuiti ad altri ospedali del Paese.

Foto: instagram personale