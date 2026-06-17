Messi da record: tripletta all’Algeria e primato eguagliato

Inizia nel migliore dei modi il Mondiale di Lionel Messi. Il campione argentino ha guidato la propria Nazionale alla vittoria, firmando una tripletta contro l’Algeria nel match terminato 3-0. Grazie a questi tre gol, Messi ha eguagliato il primato di 16 reti segnate ai Mondiali detenuto da Miroslav Klose, diventando insieme a lui il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo. Ma non solo: in quella che è stata la sua 200ª presenza con la maglia dell’Albiceleste, Messi è diventato il primo calciatore nella storia a scendere in campo in sei diverse edizioni del Mondiale.

Foto: X FIFA