Messi da record: superato CR7 come miglior marcatore della storia nei top-5 campionati europei

Leo Messi supera CR7 e scrive un’altra pagina nella storia del calcio. Il fenomeno del Barcellona, con la rete messa a segno contro la Real Sociedad, è diventato il miglior marcatore di sempre nei top-5 campionati europei, vale a dire Liga, Premier, Serie A, Bundesliga e Ligue 1. La Pulce ha raggiunto quota 438 gol in 474 partite, superato il “rivale” Cristiano Ronaldo (437 in 540). Almeno per il momento…

438 – @FCBarcelona's Lionel Messi has become the all-time top-scorer in the top five European leagues (438 goals in 474 appearances), surpassing Cristiano Ronaldo (437 in 540). Battle. pic.twitter.com/konZO1J8Pr

