Messi cuore d’oro: donati 80.000 euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli incendi a Madrid

04/08/2026 | 17:19:58

Leo Messi continua nella nobilissima causa della beneficenza. A seguito del devastante incendio boschivo nelle montagne occidentali di Madrid, che ha colpito 17 comuni e ha costretto all’evacuazione oltre 55.000 residenti della zona, il fuoriclasse argentino ha donato una somma tutt’altro che irrisoria: ben 80.000 euro. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, lo ha rivelato con un messaggio sui propri profili social. I soldi serviranno per la ricostruzione della Sierra Oeste de Madrid, una delle aree più colpite dall’incendio.

Foto: Instagram Inter Miami