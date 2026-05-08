Messi: “Cristiano Ronaldo? Rapporto buono e rispettoso, bellissima rivalità”

08/05/2026 | 20:10:02

Intervistato da Pollo Alvarez, giornalista argentino, Messi è tornato a parlare della rivalità con Cristiano Ronaldo: “Il nostro rapporto è sempre stato buono e rispettoso, e tutto quello che è successo è stato puramente atletico. Non c’era niente di personale. Non ci incontravamo spesso se non nelle partite o alle cerimonie di premiazione, e siamo sempre stati in buoni rapporti. Adesso siamo in fasi diverse delle nostre vite, ma quello che è successo è stata una bellissima rivalità sportiva”.

Foto: Twitter Equipe