Messi contro Mbappé per salire sul tetto del mondo: più bella cosa non c’è

Argentina-Francia: domenica 18 ottobre, ore 16 italiane. L’incrocio perfetto per salire sul tetto del mondo, per alzare quella coppa tanta agognata e per dare un senso a un mese di grande lavoro nel periodo più assurdo e atipico dell’anno per giocare la finale più attesa. Messi contro Mbappé, la sfida migliore in un periodo sfavillante per entrambi: mai vista una Pulce così decisiva e incisiva, Leo è sempre stato un fenomeno vero ma stavolta si è si superato, caricandosi sulle spalle una squadra e conducendola sulla strada maestra, adesso manca l’ultimo sforzo. E la stessa cosa potrebbe dire Mbappé, sempre sul pezzo, sempre sfavillante, capace di qualsiasi prodezza. Messi contro Mbappé per salire sul tetto del mondo: appuntamento a domenica, più bella cosa non c’è.

Foto: Instagram Argentina