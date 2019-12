Messi confessa: “Ho sofferto tanto quando CR7 ha vinto il quinto Pallone d’Oro”

Lionel Messi, vincitore del sesto Pallone d’Oro, ha rilasciato una lunga intervista a France Football: “Mi piaceva essere l’unico ad aver vinto cinque Palloni d’Oro. Quando Cristiano mi ha raggiunto, ammetto che mi ha fatto un po’ male e ho sofferto tanto. A quel tempo non meritavo il premio, lui invece sì. Potevo fare molto di più. Perché non l’ha vinto CR7 quest’anno? Capisco perché non l’ha vinto: entrambi non abbiamo vinto la Champions e quella è la competizione che ti dà maggiori possibilità di ottenere il Pallone d’Oro. Quando Ronaldo lo ha vinto, è perché ha giocato stagioni strepitose e il proprio club ha vinto la Champions. Chi è il migliore? Non lo so onestamente. Io sono un costruttore di gioco, non un goleador”.