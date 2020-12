Messi: “Con la pandemia il calcio è cambiato tantissimo. Giocare senza pubblico è orribile”

Lionel Messi ha vinto il Trofeo Pichichi e ha parlato in occasione della consegna dei premi attribuiti da Marca. Questi alcuni passaggi della parole di Messi: “Mai avrei pensato di riuscire a vincere questo trofeo per sette volte. Se penso all’ottavo? Preferirei vincere la Liga che diventare di nuovo capocannoniere. Ci proveremo, come si è sempre fatto al Barcellona. Stiamo crescendo a poco a poco, ora dobbiamo fare una serie di risultati positivi per recuperare posizioni, Con la pandemia il calcio è cambiato tantissimo e in peggio, tutte le partite sono molto difficili. Giocare senza pubblico? È orribile, una sensazione molto brutta. Non vedere nessuno allo stadio è come un allenamento. È più difficile entrare in partita, per questo si vedono gare molto equilibrate. Speriamo di tornare presto alla normalità. L’omaggio a Maradona? Ho avuto la fortuna di dedicargli quel momento, è stato un giorno speciale“.

Foto: Twitter Barcellona