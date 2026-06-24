Messi compie 39 anni, gli auguri della federazione argentina: “Hai cambiato la storia del calcio”

24/06/2026 | 15:15:44

Giorno di festeggiamenti in casa Argentina, con Leo Messi che oggi spegne 39 candeline. Dopo la qualificazione ai sedicesimi e in vista di una gara non proibitiva contro la Giordania, a chiudere il girone, il gruppo albiceleste può prendersi qualche ora di svago e festeggiare il fuoriclasse di Rosario.

Sui social, arrivano gli auguri della Federcalcio argentina che scrive: “Auguri Leo. L’uomo che ha cambiato la storia del calcio Mondiale”. Inoltre ci sono gli auguri della squadra che dice: “Buon compleanno capitano”.

Foto: Instagram Messi