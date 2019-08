Messi carica il Barça: “Torneremo a lottare su tutti i fronti, credo in questo progetto. Ora…”

Leo Messi, stella del Barcellona, ha caricato il popolo blaugrana presente al Camp Nou a margine del match contro l’Arsenal per il trofeo Gamper (gara vinta 2-1 dagli spagnoli). Queste le parole della Pulce: “È difficile pronunciarmi dopo quanto accaduto nella scorsa stagione, ma non ho nessuno rimpianto, come dico sempre. Io confido in questo progetto, in questi giocatori, in questo staff tecnico. Non ho alcun dubbio che torneremo a lottare alla grande su tutti i fronti. Il finale della scorsa stagione non è stato un granché, ma dobbiamo dare valore alla Liga conquistata, l’ottava negli ultimi undici anni. Forse ora non ci rendiamo conto di quanto sia importante. Ripartiamo con rinnovata speranza e nuova fiducia”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona