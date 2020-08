Lionel Messi, dopo esser stato protagonista nella gara di ieri contro il Napoli in Champions League, attraverso i social ha mandato un messaggio ai tifosi blaugrana. La stella argentina, su instagram, dopo la vittoria del Barcellona ha scritto: “Andiamo a Lisbona” caricando i suoi compagni in vista delle final eight.

https://www.instagram.com/p/CDpPYK8CR9Q/?utm_source=ig_web_copy_link

Foto: instagram personale