Messi: “Barcellona fa parte della mia vita. Mi piacerebbe giocare negli USA”

In un’intervista lasciata a La Sexta, Leo Messi ha parlato del Barcellona e del come si sente ora dopo l’estate travagliata: “La verità è che oggi sto bene, è vero che ho passato un periodo molto brutto per tutta l’estate che ho passato, prima dell’estate per come è finita la stagione, poi è arrivato quello che è successo in estate, il burofax e tutto il resto, ma oggi mi sento bene e voglio lottare seriamente per tutto quello che abbiamo davanti. Sono emozionato, so che la società sta attraversando un momento molto difficile a livello di club e di squadra e tutto ciò che circonda Barcellona è difficile, ma non vedo l’ora”.

Cosa senti per la maglia del Barçellona: “Tutto, l’ho sempre detto, il Barcellona è la mia vita. Sono qui da quando avevo 13 anni. Sono cresciuto sia nel club che in città. Vivo a Barcellona da più tempo che nel mio paese in Argentina. Ho imparato tutto qui, sono cresciuto e Il club mi ha formato come giocatore e come persona, mi ha dato tutto e ho sempre dato tutto per il Barcellona, ​​ho un rapporto d’amore perché è quello che ho vissuto da quando sono arrivato qui, l’amore che ho per la città, il club e tutto quello che ho a che fare con il Barcellona, ​​anche i miei figli sono nati qui”.

Sul futuro: “Non ho niente di chiaro fino alla fine dell’anno, aspetterò la fine della stagione, l’importante è pensare alla squadra, finire bene l’anno, pensare a cercare di ottenere titoli e non distrarsi con altre cose. Futuro in altri campionati? Non so cosa succederà, sono concentrato su quello che abbiamo, su quello che si può fare in questi sei mesi, non penso a come andrà a finire l’anno, perché oggi non sarebbe bene per me dire cosa farò perché non so. Un giorno mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti, è sempre stato uno dei miei sogni… ma non so se succederà! Giocare nel Real Madrid? Impossibile. Atletico? No”.

Foto: Instagram Barcellona