Messi: “Arturo, ti auguro il meglio. Ci incroceremo di nuovo”. E Vidal risponde: “Orgoglioso di aver giocato con te”

Attraverso un post sulla propria pagina Instagram, Leo Messi ha voluto salutare il suo ormai ex compagno di squadra Arturo Vidal, promesso sposo. Un messaggio di amicizia e l’augurio di affrontare al meglio la nuova avventura in nerazzurro. Queste le parole dell’argentino: “Ti conoscevo solo avversario e mi sei sempre sembrato un fenomeno, ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tantissime cose e ti sei fatto notare molto. Lo spogliatoio sentirà tantissimo la tua mancanza. Ti auguro il meglio per questa tua nuova tappa nel tuo nuovo club. Ci incroceremo di nuovo, di sicuro”. Pronta la risposta del cileno: “Grazie alieno! Un orgoglio aver giocato con il più grandi della storia e grazie mille per la tua amicizia. A presto!”.

Foto: Instagram personale