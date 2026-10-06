Messi: “Argentina? Lascio in pace, grazie per avermi amato così tanto”

06/10/2026 | 17:20:15

Leo Messi prepara il grande addio all’Argentina. La Pulce si si prepara a giocare la sua ultima partita con la nazionale argentina: questa notte, tra il 6 il 7 ottobre, è programmata l’amichevole tra la selezione di Scaloni e il Benin al Monumental, l’ultimo ballo di Messi che ha parlato così sui canali social dell’Adidas: “Lascio in pace, ho dato tutto. Questa maglia è stato il mio sogno, il mio orgoglio e la mia vita. Grazie per avermi amato così tanto. Vi porterò sempre con me”.

foto insta messi