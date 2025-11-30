Messi, altra pagina da record: è il miglior assistman della storia del calcio

30/11/2025 | 11:10:39

Altra notte da record per la Pulce, Leo Messi. L’argentino è diventato il giocatore con più assist nella storia del calcio. Il fuoriclasse dell’Inter Miami e dell’Argentina è stato incoronato il calciatore con più assist nella storia del calcio grazie all’ultimo messo a referto questa notte nel campionato MLS: sono 405 gli assist, superato Puskas (404) e Peléche era staccato già e fermo a 369.

Foto: sito Inter Miami