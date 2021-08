Messi al PSG, Xavi: “Sono triste per lui. Leo non voleva andare”

E’ arrivata da pochi minuti l’ufficialità del passaggio di Messi al PSG dopo l’addio al Barcellona.

Intervistato da Il Times, il suo ex compagno al Barcellona, Xavi, ha parlato di questo passaggio dell’argentino a Parigi.

Queste le sue parole: “Sono così triste per Leo. Peccato che lui e il club non siano riusciti a trovare una soluzione. So che voleva restare, ma non si poteva fare. L’unica cosa che posso dire ora è che mi mancherà molto. È persino difficile per me vedere Messi con una maglia diversa da quella del Barça. Lui non voleva andare a Parigi ma è stato costretto”.

Foto: twitter al sadd