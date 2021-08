Messi al PSG. L’argentino saluta i nuovi tifosi dai balconi dell’albergo. A breve la firma

Lionel Messi è arrivato da poco più di mezzora all’hotel Le Royal Monceau, dove si trovano diversi giocatori della squadra. L’argentino trascorrerà la sua prima notte parigina e tra poco firmerà il contratto che lo legherà al Paris Saint-Germain per le prossime due stagioni.

Messi, nel frattempo, si è affacciato da uno dei balconi dell’albergo per salutare i tifosi in festa. Una folla incredibile che intona il suo nome e che non vede l’ora di acquistare la nuova maglietta del fuoriclasse.

Foto: Twitter Barcellona