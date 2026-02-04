Messi al Newell’s Old Boys, il vicepresidente del club argentino: “Ci stiamo lavorando”

04/02/2026 | 19:50:06

Leo Messi al Newell’s Old Boys, il sogno prosegue. “Stiamo lavorando affinché Leo giochi per il Newell’s nella prima metà del 2027, ma per ora è tutto qui. Questo progetto va oltre il Newell’s: è un’iniziativa per la città di Rosario, l’intera provincia e il calcio argentino in generale”, ha dichiarato il primo vicepresidente del club Juan Manuel Medina. “Ci sono state conversazioni, l’idea è stata discussa, ma al momento non sono state prese decisioni” ha dichiarato riguarda alla clamorosa suggestione.

Foto: Instagram Inter Miami