Messi: “Ai Mondiali voglio esserci, ne stiamo parlando con Scaloni. Mi vorrebbe lì in qualsiasi ruolo”

04/12/2025 | 19:07:56

Intervistato da ESPN, Leo Messi ha parlato anche dei Mondiali che avranno luogo nei prossimi mesi: “Spero di esserci. Ho già detto in precedenza che mi piacerebbe molto. Nel peggiore dei casi, sarò lì a guardarlo dal vivo, ma sarà speciale. Il Mondiale è speciale per tutti, per qualsiasi paese, specialmente per noi, perché lo viviamo in un modo completamente diverso. La convocazione? La verità è che ne stiamo parlando. Scaloni capisce, e ne abbiamo discusso molto. Mi dice sempre che vorrebbe che fossi lì in qualsiasi ruolo. Abbiamo un rapporto di grande fiducia e possiamo parlare con tranquillità di tutto”.

Foto: Instagram Inter Miami