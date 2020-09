Messi, addio social a Suarez e frecciata al Barcellona: “Meritavi di più, ma non mi sorprendo”

Che Leo Messi e Luis Suarez fossero molto amici è cosa nota. Ancora di più, è risaputo che l’argentino sia rimasto molto deluso per il modo in cui il compagno di reparto è stato allontanato dal Barcellona. Poco fa, il sei volte Pallone d’oro ha espresso il suo disappunto per il licenziamento dell’uruguaiano con un post su Instagram:

“Mi stavo abituando all’idea, ma oggi sono entrato negli spogliatoi. Quanto sarà difficile non condividere più la giornata con te, sia in campo che fuori. Sono stati tanti anni. Tante cose che non si dimenticano. Sarà strano vederti con un’altra maglia e ancora di più doverti affrontare”.

Poi il passaggio chiave del post: “Meritavi di andartene come uno dei giocatori più importanti nella storia del club, che ha realizzato grandi cose, sia nel gruppo che individualmente. E non essere buttato fuori come è successo. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende. Ti auguro il meglio per questa nuova sfida. A presto amico”.

Foto: Instagram personale