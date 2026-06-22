Messi a segno per sei gare di fila ai Mondiali: eguagliati Fontaine e Jairzinho. Ma con una differenza…

22/06/2026 | 21:30:14

Ci eravamo lasciati con i Mondiali di Leo Messi nel 2022 e 4 anni dopo torniamo a dove avevamo finito. In due gare, Leo Messi ha infranto già record su record. Questa sera, oltre ad aver staccato Klose, come recordman di gol ai Mondiali (Klose a 16, Messi ormai a 18), ha raggiunto un altro record leggendario. Messi ha segnato in 6 gare consecutivi dei Mondiali. Parliamo al plurale perché ha segnato nelle ultime 4 del 2022 e in queste due del 2026.

Ha raggiunto Jairzinho e Just Fontaine che hanno segnato in 6 gare dei Mondiali di fila. Con una differenza, Fontaine e Jairzinho lo fecero in un unico torneo, Messi in due.

Jairzinho nel 1970 ha inoltre un record che forse non batterà mai nessuno, ovvero segnare in tutte le gare di una edizione del Mondiale.

Foto: X Argentina