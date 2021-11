Messi a Laporta: “Nessuno mi ha mai chiesto di giocare gratis. Sue parole ingiuste”

Nel corso dell’intervista a Sport, Leo Messi, ex stella del Barcellona, ha risposto anche alle parole di Juan Laporta, presidente dei catalani, in merito alle parole di avergli proposto di poter giocare gratis.

Queste le sue parole: “Ho fatto tutto il possibile per restare al Barcellona. Ma ci tengo a chiarire una cosa. Nessuna persona in nessun momento mi ha chiesto di giocare gratis. Mi hanno chiesto di abbassarmi lo stipendio del 50% e l’ho fatto senza problemi. Eravamo a disposizione per aiutare il club e la voglia mia e della mia famiglia era quella di restare a Barcellona. Nessuno mi ha chiesto di giocare gratis e mi sembrano fuori luogo le parole del presidente. Mi hanno ferito perché non c’era necessità di dire quelle cose. Sono cose che devono far pensare e che possono generare dei dubbi che io non merito”.

Foto: Twitter PSG