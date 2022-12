Messi a Canelo: “Non chiederò scusa. Non ho mancato di rispetto a nessuno”

Lionel Messi ha parlato in conferenza stampa della diatriba creatasi con Canelo, pugile messicano che lo ha accusato di aver calpestato la maglia del Messico dopo la vittoria dell’Argentina per 2-0. Queste le parole del fenomeno argentino: “È stato un malinteso. Lui non mi conosce e io non manco di rispetto a nessuno. Non devo scusarmi perché non ho mancato di rispetto ai messicani o alla maglia”.

Foto: Twitter Messico