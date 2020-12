Messi 644 gol: birre a tutti i portieri battuti, Buffon compreso

Gianluigi Buffon ha ricevuto da Lionel Messi due birre speciali, una con il numero 514 e una con il 515. Il portiere della Juve ha ringraziato la Budweiser, che ha inviato delle birre numerate a tutti i portieri che hanno subìto un gol da Messi, e il campione argentino su Instagram così: “Grazie per le birre, lo prendo come un complimento! Abbiamo combattuto grandi battaglie nel corso degli anni! Congratulazioni Messi per aver battuto il record dei 644 gol! Cin cin“. Messi ha festeggiato martedì scorso, andando in gol contro il Valladolid, il record di 644 reti segnate con una sola squadra di club, superando Pelé in questa speciale classifica. I gol di Messi a Buffon risalgono a Barcellona-Juventus 3-0 del 12 settembre 2017, fase a gironi di Champions League. Ben 160 i portieri omaggiati con delle birre: a ognuno una bottiglia con il numero del gol segnato da Messi in ordine cronologico.

Foto: Twitter Barcellona