Vlahovic torna a Firenze. Il club viola: “Sì all’ironia, ma nessun coro razzista”

Dusan Vlahovic tornerà domani all’Artemio Franchi per affrontare la Fiorentina, a poche settimane di distanza dal trasferimento con il quale ha lasciato la società viola per accasarsi alla Juventus. Una sfida che, come ha sottolineato anche il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, sarà senza dubbio particolare per l’attaccante serbo, che dovrà fronteggiare l’accoglienza di una piazza delusa per il suo passaggio a Torino.

Una situazione che si inserisce in un ambiente già abbastanza caldo, vista l’accesa rivalità che sussiste fra le due tifoserie. Per questo la Fiorentina ha invitato chi si recherà allo stadio a mantenere un atteggiamento rispettoso durante la partita, evitando cori razzisti e discriminatori.

Di seguito la nota pubblicata sui canali ufficiali del club: “La Fiorentina ringrazia i tantissimi tifosi che saranno allo stadio accanto alla squadra per la partita Fiorentina-Juventus di mercoledì. Il Club viola invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l’amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia”.

Foto: Twitter Fiorentina