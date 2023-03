Messaggi razzisti a Toney: un uomo punito con tre anni di esclusione dagli stadi inglesi

Sentenza esemplare in Inghilterra, punito il ventiquattrenne Antonio Neill per aver inviato messaggi razzisti sui social all’attaccante Ivan Toney del Brentford. L’avvenimento risale al 14 ottobre scorso, ma recentemente è arrivata la sentenza: è stato condannato a quattro mesi di reclusione con sospensione della pena per due anni per il reato online, nonché divieto di assistere a partite di calcio dal vivo (in Inghilterra) per tre anni. Il comunicato ufficiale della società inglese: “Il Brentford FC è lieto di vedere risolto il caso Antonio Neill e che la polizia di Northumbria ha portato a termine il caso. Le comparizioni in tribunale costituiscono un forte precedente per chiunque altro commetta crimini di odio ed è nostra speranza che le condanne aumentino di severità fino a quando questo tipo di crimine non sarà sradicato. Ivan Toney è stato regolarmente oggetto di disgustosi abusi razzisti e vogliamo che vengano intraprese azioni severe contro chiunque sia ritenuto colpevole di tali abusi. Il club crede fermamente che non ci sia spazio per gli abusi razziali nel calcio e continuiamo a sostenere e attuare una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo. Tutte le autorità hanno il loro ruolo da svolgere in questo e noi, ancora una volta, invitiamo le società di social media a rendere le loro piattaforme sicure per tutti i partecipanti e a rimuovere tutti i contenuti odiosi”.

Foto: Instagram ufficiale Toney