Messa in memoria di Astori a San Pellegrino. Presente la Fiorentina al completo

Una messa in memoria di Davide Astori, a un anno dalla scomparsa, è stata celebrata nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino in provincia di Bergamo. Presenti diversi rappresentanti del mondo del calcio: la Fiorentina al gran completo; il Cagliari con il presidente Giulini, i dirigenti Conti e Cossu, il difensore Ceppitelli; Luca Antonelli per l’Empoli; il centrocampista Badelj della Lazio; Riccardo Saponara per la Samp. Momenti di commozione e di ricordo profondo nei riguardi di un ragazzo che ci ha lasciato troppo presto.