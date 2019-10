Mertens supera Maradona: è il secondo miglior marcatore di sempre del Napoli

Dries Mertens supera Diego Maradona. L’attaccante belga del Napoli, con la doppietta realizzata stasera contro il Salisburgo, ha infatti siglato la bellezza di 116 gol con la maglia azzurra in tutte le competizioni, una in più del Pibe de Oro. Adesso, nel mirino di Mertens c’è un certo Marek Hamsik, fermo a 121 reti. Cinque gol per entrare in maniera definitiva nella storia del Napoli.

🔵 Most goals for Napoli in history: ⚽️1⃣1⃣6⃣ Dries Mertens

⚽️1⃣1⃣5⃣ Diego Maradona#UCL pic.twitter.com/CgukofnBn0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2019

Foto: Twitter ufficiale Napoli