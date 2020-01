Mertens sui social: “Non ce la faccio più a stare lontano dal campo”

Dries Mertens non ha ancora potuto debuttare nel 2020 a causa di un problema agli adduttori che lo tiene fermo dal 22 dicembre. Il belga lavora senza sosta per cercare di tornare a disposizione di mister Gattuso il prima possibile. Testa al Napoli, e corpo concentrato sugli esercizi, come testimonia il messaggio lanciato dall’attaccante sulle proprie pagine social: “Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio piu’ a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima“.

