Mertens su Osimhen: “E’ l’ideale per il Napoli. Callejon? Ci ho provato”

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Ho provato a convincere Callejon a restare. E ci sto provando ancora, non intendo arrendermi. Perdere un amico come lui mi dispiacerebbe ma anche rinunciare a un compagno di squadra e un professionista straordinario com’è non sarebbe semplice. Non lo so cosa succederà. Osimhen? Me ne hanno parlato benissimo i miei amici dello Charleroi dove ha giocato prima di andare in Francia, non so se verrà ma in ogni caso è proprio quel tipo di calciatore che serve a questo Napoli”.

