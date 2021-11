Mertens: “Sono contento di essere tornato al gol. Con la panchina abbiamo fatto la differenza”

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Legia: “Non era facile oggi, loro hanno anche giocato bene ma noi abbiamo sbagliato qualcosa, poi abbiamo preso la traversa e abbiamo avuto tante occasioni senza segnare. Alla fine siamo usciti. È passato un po’ di tempo dal mio ultimo gol perché stavo fuori, avevo la spalla che mi faceva male da cinque anni e non ce la facevo più. Ma sono contento, la squadra sta facendo bene. Fin qui le poche occasioni non sono andate come volevo, oggi è andata così: con la panchina abbiamo fatto la differenza, con questi cinque cambi si può fare tanto”. Sul fatto di diventare presto padre: “È bello, sono felicissimo. Insieme con mia moglie Kat siamo davvero contenti, per questo volevo segnare”.

FOTO: Twitter Napoli