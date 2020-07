Mertens: “Siamo carichi per il Barcellona. Io e Osimhen possiamo giocare insieme”

Il centravanti del Napoli Dries Mertens è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli:

“Sabato sarà una partita importante contro la Lazio, poi penseremo al Barcellona. Serve fiducia, può succedere di tutto. La prima volta che abbiamo giocato a porte chiuse, contro l’Inter, era strano, oggi siamo più abituati”.

De Laurentiis ha detto che non si dovrebbe giocare a Barcellona: “Non lo so. Abbiamo giocato in casa, ora dobbiamo giocare in casa loro e non dobbiamo fare troppi problemi. Gattuso è carico. Dobbiamo andare lì per giocarcela”.

Sul rinnovo:“Ho aspettato un po’ di tempo ma alla fine ce l’abbiamo fatta”

Sull’eventualità di un futuro da dirigente: “Il mio futuro è sabato, voglio fare gol contro la Lazio. Voglio aiutare la squadra e i giovani”.

Aiutare anche Osimhen? “Certo che sì. Possiamo giocare anche insieme. Non conoscendo la lingua e il campionato gli servirà un po’ di tempo, dobbiamo stargli vicino tutti”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli