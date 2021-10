Mertens scalpita, Spalletti ha il suo uomo in più

Dries Mertens, dopo il rientro in campo contro la Fiorentina, ha approfittato della sosta delle nazionali per migliorare ulteriormente la sua condizione. Il folletto belga adesso è pronto. E Spalletti non vede l’ora di vederlo all’opera nel suo Napoli. Sarà lui l’uomo in più nello scacchiere azzurro. Nel 4-2-3-1 del tecnico di Certaldo, Dries potrebbe ritornare alle origini, cioè andando ad occupare una delle due corsie esterne d’attacco, oppure essere schierato nel ruolo in cui si è consacrato nella piazza partenopea, quello di centravanti. Sarà difficile anche solo insidiare la titolarità di Victor Osimhen. Ma, si sa, 135 gol non si fanno per caso. E Mertens farà di tutto per mettere in difficoltà l’allenatore toscano.

Foto: Twitter Napoli