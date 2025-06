Mertens: “Quando lascerò il Galatasaray consiglierò il club ai calciatori”

21/06/2025 | 14:25:01

Dries Mertens si è espresso sulla sua vita in Turchia, le parole dell’ex Napoli. Le dichiarazioni ai microfoni di GS TV. “Quando parlerò del Galatasaray, non parlerò tanto di gol o assist, quanto del fatto che è una grande comunità. Porterò con me questo stemma ovunque andrò. Consiglierò sicuramente questo club ai giocatori che in futuro vorranno scegliere il Galatasaray”.

Foto: Galatasaray Instagram