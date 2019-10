Mertens: “Peccato per il risultato. Rinnovo? Voglio restare, ma dipende dal Napoli”

In seguito allo 0-0 in casa del Genk, Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la gara. Ecco le parole dell’attaccante del Napoli: “Dopo i tre punti con il Liverpool dovevamo prenderne altri tre importanti, abbiamo pareggiato ed è un peccato. Quattro punti comunque positivi? Sicuramente, grazie che lo dite, ma se venite nello spogliatoio vedete che c’è delusione perché volevamo fare il nostro gioco e non ci siamo riusciti. Milik? L’ho già detto, è un grande giocatore e bisogna avere fiducia in lui: sarà di nuovo importante per questa squadra, l’ha dimostrato e lo dimostrerà ancora”. Lo stesso Mertens ha parlato così a Voetbalnieuws.be: “Oggi non sono soddisfatto, anche se il Genk ha fatto una grande partita. Non mi ha sorpreso la loro forza, sapevamo avessero tante qualità. Contratto? Non so nulla, vedremo più avanti. Voglio restare, ma dipende dal Napoli: se loro non lo vorranno… Vedremo”.

