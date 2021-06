Mertens: “Non credo che lascerò il Napoli. Non ci sono motivazioni valide per farlo”

Dries Mertens ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio. Alla domanda sul suo futuro a Napoli, Mertens non ha avuto dubbi: “Non credo che lascerò il Napoli. Il problema è che qui non potrei parlare del Napoli, ma non credo che non me ne andrò. Non c’è assolutamente motivo per me di lasciare la squadra. Quindi smentisco le voci su un mio futuro lontano dal Napoli”.