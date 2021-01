Mertens: “Non crediamo alla Juve in difficoltà. Daremo il 100%”

Dries Mertens è pronto a suonare la carica per portare a Napoli la Supercoppa Italiana. L’attaccante belga, intervistato da TGR Campania, ha così parlato in vista della sfida di domani contro la Juventus: “Non crediamo ad una Juve in difficoltà nonostante i recenti risultati; noi però abbiamo travolto la Fiorentina e confermato il grande spirito di gruppo e la fiducia nel lavoro di Gattuso. In una sola partita ci giochiamo un trofeo e dobbiamo dare il 110%“.

Foto: Twitter uff. Uefa